Napoli-Roma, Spalletti avverte gli azzurri: “Hanno un vantaggio, questo è il loro obiettivo”

Quest’oggi, nella consueta conferenza stampa alla vigilia di un match, Luciano Spalletti ha presentato la sfida di domani degli azzurri contro la Roma.

Sarà una gara davvero complicata per gli azzurri, i giallorossi stanno vivendo un buon periodo e vogliono rimanere aggrappati alla zona Champions League, obiettivo prefissato ad inizio stagione.

Roma, Serie A (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Spalletti studia la Roma: le parole del tecnico del Napoli

Proprio delle qualità della Roma e della partita di domani, ne ha parlato il tecnico del Napoli; queste le sue parole:

Sulla Roma: “Hanno grandi calciatori con un allenatore molto pratico e concreto. Hanno calciatori di gamba. Non bisogna pensare a gestire la partita e pensare che l’inerzia sia dalla nostra parte. Hanno dei calciatori, tipo Dybala, che sanno sfruttare la gamba dei compagni di squadra che sanno attaccare gli spazi e che poi ti impongono di fare difensiva distante da dove perdi palla. Sanno far correre il pallone e correre dietro al pallone. La Roma è una squadra che sa cosa vuole dalle partite, sa scegliere gli episodi da cui trarre vantaggio. Diventa una partita pericolosa se non si è bravi a mantenere l’equilibrio tentando di far la partita”.

Sulle palle inattive della Roma: “La Roma è una squadra addestrata molto bene a prendere vantaggi su qualsiasi situazione di gioco. Sono aiutati da un allenatore pragmatico come Mourinho, dai calcia piazzati cerca di trarre i maggiori vantaggi. Lui conosce noi e noi conosciamo lui”.

Sul gioco dei giallorossi: “Hanno come obiettivo la riconquista e la finalizzazione, anche contro lo Spezia hanno fatto così, hanno riconquistato due palloni e hanno fatto due verticalizzazioni”.