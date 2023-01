Con il Caso Prisma il terremoto in casa Juventus ha avuto inizio ma è ben lontano da una fine. In seguito alla penalizzazione di 15 punti in merito alle plusvalenze, sembra che ci saranno altre conseguenze per la questione degli stipendi.

A tornare sull’argomento è Walter Sabatini che è intervenuto a TMW Radio. Il direttore sportivo, ex Roma e Salernitana, non si limita ai bianconeri e affronta molte tematiche attuali del panorama italiano. Su tutti stuzzica Zaniolo, possibile futuro Balotelli, e racconta del suo più grande rammarico:

Rimpianto più grande? “Non ci dormo la notte quello di non aver vinto lo scudetto con la Roma. Mentre con l’Inter sono stato io ad aver sbagliato e me ne rammarico”.

Sabatini esalta Spalletti: “Fa un calcio erotico”

Sabatini, poi, confronta il calcio pratico di Mourinho con quello affascinante e tattico di Spalletti, elogiando quest’ultimo:

La differenza tra il calcio di Mourinho e Spalletti? “Io avevo pronosticato lo scudetto al Napoli già ad agosto. Spalletti fa un calcio erotico, Mourinho no”.

Napoli Spalletti (Getty Images)

Caso plusvalenze: parla Sabatini

Sabatini, infine, non esclude la partecipazione di altri club nel sistema delle plusvalenze e dice la sua sull’acquisto di Cristiano Ronaldo:

“È una situazione complicata, ma la Juve non ha inventato da sola il sistema delle plusvalenze, molti club si sono accodati e arriveranno provvedimenti per altre società. Personalmente, non ho mai fatto plusvalenze incrociate, ho operato sempre al netto, con cessioni libere.

Nella mia attività diciamo che sono stato fortunato, alla Roma in particolare, non ho mai dovuto aggiungere sollecitazioni. I giocatori li chiedevano e li pagavano bene”.

Riguardo Cristiano Ronaldo e il suo ingaggio monstre:

“Certo non ha aiutato. Il suo stipendio è stato una piaga, sono stati alzati gli altri compensi e il tutto ha prodotto una situazione difficile da sopportare”.