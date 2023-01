Napoli Roma è anche Spalletti contro Mourinho: c’è un dato preoccupante

Si avvicina la sfida al Maradona che domani sera vedrà impegnato il Napoli contro una delle squadre più compatte a livello difensivo del campionato: la Roma di José Mourinho.

Intanto la squadra azzurra continua la preparazione con il ritrovato Kvaratskhelia che, dopo la febbre avuta nelle scorse settimane, potrebbe finalmente tornare a giocare una parte di partita o addirittura essere titolare dall’inizio.

A Spalletti la difficile decisione di scegliere l’11 che affronterà i giallorossi. La possibile formazione potrebbe essere la seguente:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

FOTO GETTY – Spalletti Mourinho Napoli Roma

La sfida nella sfida tra Spalletti e Mourinho

Ad accendere ulteriormente il match tra due piazze molto calde ci pensa la sfida tra i mister: Spalletti, ex Roma e amico di Mou ma anche nemico all’occorrenza.

Dando un occhio ai dati il portoghese potrebbe preoccupare gli azzurri. Per lui 7 scontri con il Napoli, con un bilancio tendente al pari: 2 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte. Altrettanti gli incroci con il toscano, con un dato nettamente più negativo: per lo Special One 3 vittorie e 3 pareggi, l’unica sconfitta quella subita nel girone d’andata.

Le cose cambiano se si valutano gli scontri di Spalletti con i giallorossi: ben 22 volte, di cui solo 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. Il tecnico, dunque, dovrà iniziare a invertire questo trend da subito vincendo anche nel girone di ritorno e mandando un messaggio chiaro a tutte le concorrenti per il titolo: una stagione in cui tutti i numeri tendono a piegarsi di fronte al Napoli.