Calciomercato Napoli, il vice Kvara arriva dalla Serie C? Le ultime

Nonostante l’ottima stagione il Napoli continua a monitorare sul mercato giovani di caratura e di prospettiva che possano migliorare ancora la rosa o che riescano a sostituire eventuali giocatori in uscita.

Uno di questi è Mattia Felici, esterno sinistro di proprietà della Triestina. Arrivato a 0 dal Lecce dopo il secondo prestito al Palermo. Il classe 2001 è osservato da diversi club, che hanno notato le doti del giocatore. Tra queste il Modena, il Venezia e il Cagliari.

L’obiettivo futuro del Napoli è Mattia Felici

Al momento, però, non sembra che la Triestina sia invogliata a valutare offerte. Vorrebbe, invece, terminare la stagione dando l’opportunità al suo gioiello di crescere e continuare a migliorare con serenità in un ambiente a lui familiare. Inoltre non vorrebbe privarsene vista la sua importanza nella nella squadra.

Il Napoli intanto continua a seguire il giocatore da lontano ma non spinge vista l’esplosione di Kvaratskhelia, lasciando l’attaccante sereno e con la possibilità di costruire in futuro una corsia preferenziale con la Triestina magari nelle prossime finestre di mercato.