Prosegue il terremoto Juve, protagonista del Caso Prisma. In seguito alla proroga chiesa dalla Procura federale sulle carte che riguardano gli stipendi della rosa bianconera, la squadra si è raccolta per continuare ad allenarsi senza troppe influenze esterne.

Difficile la situazione societaria, sotto processo nel mondo del calcio e sotto accusa da molte personalità di peso che sono state protagonista in passato della realtà calcistica. Tra questi Thomas Berthold, ex Bayern Monaco e Campione del Mondo a Italia ’90, che ha voluto dire la sua sulla questione.

Thomas Berthold attacca la Juventus: “Situazione che fa pena”

Juventus Agnelli (Getty Images)

A 1 Football Club, l’ex Campione del Mondo a Italia ’90 ha sottolineato la sua incredulità nel vedere la società bianconera ancora in Serie A:

“La situazione della Juve mi fa un po’ pena: mi chiedo come sia possibile questo. In Germania o in Inghilterra non giochi più, ti buttano fuori dal campionato e ricominci dalla Quinta Divisione.

In Europa ci sono delle regole e comanda la Lega che gestisce diritti TV e marketing, con l’Italia è la differenza più grave. In Serie A i diritti sono gestiti male, in B ed in C non arriva niente”.