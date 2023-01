Probabili formazioni Napoli Roma, Spalletti pronto a sorprendere tutti in attacco!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione in casa Napoli in vista della sfida di domani sera contro la Roma al Diego Armando Maradona.

Luciano Spalletti è pronto a sorprendere tutti, Mourinho compreso, con la scelta dell’undici da mandare in campo dal primo minuto contro i giallorossi.

Di seguito la possibili scelte di formazione evidenziate dall’edizione odierna del quotidiano:

In porta confermatissimo Alex Meret, decisivo contro la Salernitana, mentre davanti a lui la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo confermato il terzetto formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski.

La grande sorpresa arriva in attacco, visto che insieme a Victor Osimhen e al rientrante Kvaratskhelia dovrebbe esserci Elif Elmas, al posto di Politano e Lozano che solitamente si alternano sull’out di destra.

Napoli’s Macedonian midfielder Eljif Elmas celebrates after scoring his side’s third goal during the Italian Serie A football match between Napoli and Udinese on November 12, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Le ultime prestazioni del numero sette azzurro hanno convinto Luciano Spalletti a questa scelta, che serve soprattutto a far capire che in questo Napoli, come dimostrato nei mesi precedenti, tutti possono diventare protagonisti di partita in partita.