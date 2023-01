Niente Napoli per Ounahi? Novità dalla Francia: “Chiusura vicina”

Il calciomercato di gennaio, finora molto fermo in Serie A, potrebbe accendersi negli ultimi giorni del mese.

Il Napoli, dal canto suo, è tranquillo e focalizzato solo sul campionato: gli acquisti di Bartosz Bereszynski e Pierluigi Gollini saranno gli unici di questa sessione. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già un occhio proiettato al mercato estivo.

Dalla Francia sicuri: “Ounahi si avvicina al Marsiglia”

Tra i vari giocatori presenti nella lista del DS partenopeo c’è anche quello di Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers che ha stupito tutti nell’ultimo Mondiale disputato con il suo Marocco.

Azzedine Ounahi (Getty Images)

Il classe 2000 era seguito anche da diversi club di Premier League come Leeds e Leicester, ma negli ultimi giorni le due squadre inglesi si sono defilate, lasciando strada spianata al Napoli.

Il Napoli, però, rischia di essere beffato: secondo quanto riporta “RMC Sport”, il Marsiglia è a un passo dal chiudere l’affare con l’Angers. Sul piatto 10 milioni di euro e un contratto fino al 2027 al giocatore.

Il Marsiglia, inizialmente interessato a Ounahi, aveva abbandonato la corsa per il marocchino e aveva puntato tutto su Ivan Ilic del Verona. Sfumato l’accordo con il centrocampista serbo (andrà al Torino), i francesi hanno chiuso in fretta per il classe 2000 dell’Angers.