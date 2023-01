Gollini è già innamorato di Napoli: spunta la foto sui social!

Pierluigi Gollini è arrivato al Napoli ufficialmente da poche ore, nell’ambito del movimento di calciomercato che ha portato Salvatore Sirigu alla Fiorentina.

Il portiere ex Tottenham sembra essere stato subito colpito dalla bellezza della città partenopea, visto che non ha perso tempo prima di postare sui propri profili social una foto del panorama.

Nella storia Instagram pubblicata dal portiere si vede un bellissimo scorcio di Napoli sul mare ed è accompagnata da una delle canzoni del nuovo album di Geolier, celebre rapper napoletano.

La scelta musicale non stupisce chi conosce un po’ Gollini, perchè non solo è un fan dell’hip hop, ma è egli stesso un rapper, col nome d’arte di Gollorius.

Sono bastate dunque pochissime ore a Pierluigi Gollini per innamorarsi della città partenopea e siamo sicuri che quando domenica sera entrerà per la prima volta al Maradona con la maglia del Napoli, anche se solo per sedersi in panchina, il sentimento di amore verso la città non potrà far altro che aumentare.