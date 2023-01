Sfuma l’obiettivo di calciomercato di Giuntoli: giocherà contro il Napoli!

Nulla da fare per Giuntoli e per il Napoli, l’obiettivo di calciomercato degli azzurri firmerà con un altro club italiano e giocherà in Serie A contro gli uomini di Spalletti.

Come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio infatti, è atteso per la giornata di oggi l’annuncio ufficiale della Fiorentina per l’acquisto di Josip Brekalo dal Wolfsburg.

Nkunku Brekalo (Photo by THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images)

L’accordo definitivo è stato trovato ieri in tarda serata durante un incontro svolto a Milano tra le due parti. Il Napoli nelle ore precedenti aveva provato ad inserirsi nell’affare visti i temporeggiamenti del club viola, ma una volta notato l’inserimento degli azzurri, la Fiorentina ha accelerato e chiuso l’affare.

L’accordo sarà fino al 2027 per 1,5 milioni di euro a stagione bonus compresi, mentre non sono ancora note le cifre dell’affare tra i due club che dovrebbero comunque aggirarsi attorno al milione e mezzo di euro.

L’esterno croato dunque giocherà in Serie A, ma non con la maglia azzurra, bensì con la maglia viola della Fiorentina.