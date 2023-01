Brekalo solo attraverso un uscita: “Può andare via in prestito”

Può andare via in prestito un giocatore, per far spazio a Brekalo, occasione di calciomercato che arriva un po’ a sorpresa per il Napoli.

Nella mattinata sono infatti emerse notizie in merito a quella che per il Napoli, più che esigenza di mercato, è diventata occasione.

Pochi milioni per un calciatore che in Italia aveva dimostrato ottime cose e che ancora intrigherebbe lo stesso Giuntoli. A parlare di lui, ma soprattutto di una potenziale cessione dal club partenopeo, è il collega giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Ecco cos’ha detto in diretta, ad un emittente radiofonica, in merito al possibile addio per Alessio Zerbin.

(Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Zerbin in prestito, parla Schira

Ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso della trasmissione “1 Football Club”, ha parlato Nicolò Schira dell”idea di mercato che vede coinvolto il Napoli su Brekalo. E, al centro delle questioni, anche la possibile partenza di Zerbin. Ecco le sue parole: “C’è molta agitazione attorno al futuro di Brekalo, ci sono Udinese, Napoli e Fiorentina. È stato presentato agli azzurri nei giorni scorsi, ma davanti io non vedo “buchi” liberi. C’è Zerbi che gioca in quel ruolo, che può essere ceduto in prestito. Kvara ed Elmas ci sono, per me non è un colpo necessario, ma una riflessione si può fare”.