La SSC Napoli annuncia: “Sorpresa per i tifosi”, succederà allo stadio prima di Napoli-Roma

Il Napoli annuncia, attraverso i social, un’iniziativa che verrà fuori nel corso del pre-partita di Napoli-Roma.

Lo ha annunciato questo pomeriggio, svelando quanto accadrà nel corso dei minuti che porteranno poi al big match di Serie A, per il derby del Sud tra le due compagini che si daranno battaglia per i tre punti.

Attraverso la partnership dello sponsor Coca-Cola, la SSC Napoli ha annunciato una “sorpresa” per i tifosi del Napoli, che verrà resa nota nel corso del match di domenica.

Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli, appuntamento coi tifosi al Diego Armando Maradona

Sorpresa per i tifosi da parte della SSC Napoli, succederà allo stadio e lo stesso Napoli invita i tifosi a “restare connessi”. Stessi tifosi che prenderanno d’assalto i tornelli nel pomeriggio di domenica, come di consueto, anticipando l’arrivo al Maradona per sostenere la squadra azzurra. Non è ancora chiara e sarà appunto una “sorpresa” che i tifosi, impazienti, si godranno poi nel giorno del match a Fuorigrotta.