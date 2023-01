“Ounahi è stato vicinissimo al Napoli”: annuncio in diretta alla radio ufficiale del club

La sessione invernale di calciomercato in Italia prosegue a rilento. Le big di Serie A non hanno chiuso nessun colpo a effetto e difficilmente cambierà qualcosa negli ultimi giorni di gennaio.

Il Napoli, capolista e autore di una grandissima stagione, non ha nulla da aggiustare nella propria rosa e si è limitato ai due scambi Bereszynski-Zanoli e Gollini-Sirigu con Sampdoria e Fiorentina.

Ounahi Napoli, l’agente sportivo svela un retroscena in diretta

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli però non si è di certo fermato ed è già al lavoro per la sessione di mercato estiva. Sul taccuino del DS partenopeo c’è il nome di Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers che si è messo in mostra durante il Mondiale con il suo Marocco.

Azzedine Ounahi (Getty Images)

Il classe 2000 è seguito con molto interesse dal Napoli, ma su di lui sono puntati i riflettori anche di club di Premier League come Leeds e Leicester. Il suo futuro è ancora incerto, ma tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

L’agente FIFA Andrea D’Amico, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un importante retroscena sulla trattativa Ounahi-Napoli.

“So che era molto vicino al Napoli, poi non ho più seguito attentamente la sua storia e l’eventuale trattativa. Sarebbe stato un acquisto davvero importantissimo: è un prospetto davvero molto interessante”.