Calciomercato, McKennie al Leeds per 20 milioni: la notizia interessa anche al Napoli! Il motivo

Il Napoli prosegue la propria marcia trionfale in campionato, con la Serie A fin qui dominata alla luce dei 50 punti conquistati alla fine del girone d’andata.

Nonostante un cammino incredibile e i 12 punti di vantaggio sul Milan secondo, la società è attenta alle dinamiche di calciomercato. Non è un mistero che uno dei calciatori nel mirino del d.s. Cristiano Giuntoli sia il centrocampista dell’Angers, Azzedine Ounahi.

Sul marocchino c’è la forte concorrenza dei club di Premier League, in particolare il Leeds. Ma proprio su questo affare arriva un aggiornamento dall’Inghilterra. Secondo lo Yorkshire Evening Post, il Leeds avrebbe avanzato un’offerta da 20 milioni per Weston McKennie della Juventus. I due club sono in trattativa, visto che la richiesta dei bianconeri è di 30 milioni di euro.

FOTO: Getty – McKennie Juventus Osimhen Napoli

Calciomercato, Leeds su McKennie della Juventus: può liberare Ounahi per il Napoli

L’eventuale conclusione dell’affare è osservato con interesse anche dal Napoli. Qualora il Leeds riuscisse ad acquistare il centrocampista americano della Juventus, infatti, abbandonerebbe la pista che porta a Ounahi, lasciando campo libero al Napoli.

De Laurentiis è da tempo sulle tracce del marocchino, anche se la valutazione fatta dall’Angers dopo il Mondiale è considerata alta. Per il suo cartellino si parte da una base d’asta di 25 milioni di euro.