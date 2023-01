Caso Osimhen, l’ad del Napoli ieri in visita alla FIGC: cosa filtra dalla società

L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione anche in casa Napoli per quanto riguarda la questione delle presunte plusvalenze fittizie che ha travolto completamente il calcio italiano, portando alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus.

Il quotidiano in particolare si riferisce all’affare che ha portato Victor Osimhen al Napoli dal Lille nell’estate del 2020. Secondo quanto filtrerebbe dalla società partenopea, non ci sarebbe alcun tipo di preoccupazione in merito.

NAPLES, ITALY – JANUARY 13: Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates after scoring the 4-1 goal during the Serie A match between SSC Napoli_Juventus at Stadio Diego Armando Maradona on January 13, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

In ogni caso, ieri c’è stata una visita nella sede della FIGC da parte dell’amministratore delegato del Napoli Andrea Chiavelli.

In ogni caso, gli azzurri pensano solamente al campo, con le vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo il sistema calcio italiano che non preoccupano affatto la società azzurra, convinta di aver operato sempre nel rispetto delle regole.