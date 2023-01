Calciomercato Napoli, occhi puntati su Vicario: Giuntoli ha un asso nella manica!

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla situazione portiere in casa Napoli, tra presente e futuro.

Alex Meret sta facendo probabilmente la miglior stagione della sua carriera in azzurro e la società ha un’opzione per rinnovare il suo contratto fino al 2025, ma ovviamente allo stesso tempo è vigile sulle possibili alternative.

In attesa dell’arrivo di Gollini come secondo portiere, che dovrebbe essere ufficializzato a brevissimo, il Napoli sta monitorando per il futuro Guglielmo Vicario.

Il portiere dell’Empoli classe 1996 sta facendo una splendida figura in questo campionato ed è l’estremo difensore con il maggior numero di parate.

NAPLES, ITALY – NOVEMBER 08: Guglielmo Vicario of Empoli FC reacts during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on November 08, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Per lui si prevede un’asta in estate tra i top club italiani, ma il Napoli avrebbe un asso della manica per riuscire ad ottenere una sorta di corsia preferenziale dal club toscano.

Di seguito quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport:

“Da tempo gli scouting azzurri seguono Guglielmo Vicario, classe 1996, altro friulano cresciuto come Meret nella scuola Udinese. Con l’Empoli i rapporti sono buoni e al tempo stesso ci potrebbe essere una triangolazione. Nel senso che il Napoli prenderebbe dal Bari Elia Caprile, classe 2001, che nel settembre scorso ha esordito anche nella Under 21. Questi potrebbe finire a Empoli per un ulteriore step di crescita, con Vicario maturo per il grande salto”.