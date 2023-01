Calciomercato Napoli, c’è la notizia su Baldanzi, il gioiellino dell’Empoli!

Il trequartista è cresciuto nel vivaio dell’Empoli, passando nel 2020 nella Primavera e poi in prima squadra l’anno scorso. Ora, però, sembra essere sbocciato definitivamente ed è sotto la lente di diversi club e dei propri osservatori.

Durante l’intervista del post-partita si è notata la sua spiccata voglia di crescere. Una mentalità che lo porta a studiare costantemente per imparare sempre di più dai grandi giocatori nella sua posizione, come Paulo Dybala:

“Non ho idoli in particolare, cerco di guardare Dybala e altri giocatori che ricoprono il mio ruolo per prendere alcuni spunti. Da piccolo facevo il tifo per il Milan”.

FOTO GETTY – Baldanzi Napoli Calciomercato

Baldanzi obiettivo di diversi club tra cui il Napoli

Secondo SportItalia il Napoli avrebbe manifestato forte interesse per il giocatore e starebbe monitorando il ragazzo in vista di un possibile approdo futuro nel Golfo Partenopeo:

“Tommaso Baldanzi, classe 2003, piace moltissimo a tutti. Anche al Napoli. E il gol di stasera in casa dell’Inter è un motivo in più per seguire la situazione con attenzione”.