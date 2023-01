News calcio Napoli, da Firenze lanciano l’allarme: c’entra lo scambio Gollini-Sirigu!

NEWS CALCIO NAPOLI – È attesa in casa Napoli per l’arrivo in azzurro di Pierluigi Gollini. Il portiere, attualmente della Fiorentina, è pronto a sbarcare in azzurro, con Salvatore Sirigu pronto a sua volta a vestirsi di Viola. Un affare che si è reso necessario dopo la volontà da parte dell’ex PSG e Torino, tra le altre, di voler andare via.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere la volta delle visite mediche, ma intanto sono in molti a interrogarsi sull’affare: chi ci guadagna tra Napoli e Fiorentina? L’ex Viola Giovanni Galli sembra non avere dubbi.

Gollini-Sirigu, Galli non ha dubbi: il commento sull’affare

L’ex portiere delle due squadre ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lady Radio, lasciandosi andare a un commento sull’affare tra Napoli e Fiorentina che vede coinvolti Sirigu e Gollini.

Calciomercato Napoli Gollini (Getty Images)

Di seguito, quanto riportato:

“Sono convinto che nel cambio Sirigu-Gollini ci guadagni la Fiorentina. Anzi, non mi so spiegare molto bene perché il Napoli prenda Gollini, lasciando andar via Sirigu, proprio adesso che Meret ha trovato continuità, senza l’alternanza che c’era con Ospina. Gollini adesso si metterà in competizione con Meret, e conoscendo Meret so che quando ci sono delle situazioni del genere ha fatto fatica in passato. Sirigu è un bravissimo ragazzo, serio, fa spogliatoio ed è affidabile”.