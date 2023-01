Verso Napoli-Roma, decisione a sorpresa di Mourinho: è successo oggi a Trigoria

NAPOLI ROMA – Manca meno di una settimana al big match dello stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma, in programma per domenica alle ore 20:45.

Una sfida, la prima del girone di ritorno, sempre attesissima per entrambe le compagini, con allegate motivazioni in chiave classifica: un successo per i partenopei significherebbe incrementare il proprio dominio in campionato, mentre la squadra di José Mourinho è alla ricerca di punti preziosi per la lotta a un posto per la prossima edizione della UEFA Champions League.

Nelle prossime ore, la Roma si ritroverà a Trigoria per preparare la trasferta in terra partenopea, ma oggi non sono mancate le sorprese.

Serie A, Napoli-Roma: oggi allenamento per soli tre giallorossi

Giornata di riposo per la squadra agli ordini dello Special One, eccezion fatta per tre calciatori: Lorenzo Pellegrini, Rick Karsdorp e Ola Solbakken. Questi ultimi si sono allenati al centro sportivo Fulvio Bernardini: una decisione a sorpresa, dettata da svariati motivi.

(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Il trequartista è chiamato a trovare la forma migliore, così come l’ex obiettivo azzurro Solbakken. Diverso, invece, il discorso per l’olandese, che è ancora un separato in casa.