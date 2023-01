Napoli su Baldanzi, il centrocampista dell’Empoli svela il suo sogno: “Vorrei essere allenato da lui”

La sessione di mercato invernale è stata povera di colpi di scena in Italia: le big di Serie A non hanno quasi ritoccato il proprio organico e difficilmente cambierà qualcosa negli ultimi giorni.

Il Napoli, primo in classifica e completo in ogni reparto, ha solo effettuato due operazioni: scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria e scambio Gollini-Sirigu con la Fiorentina (quest’ultimo sarà ultimato tra oggi e domani).

Baldanzi Napoli, il gioiello dell’Empoli svela il suo sogno nel cassetto

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, non si è di certo fermato: la dirigenza partenopea è sempre alla ricerca di giovani talenti per il futuro.

Oltre al più citato Azzedine Ounahi, gli azzurri sono sulle tracce anche di altri centrocampisti. Tra questi c’è Tommaso Baldanzi, giovane stellina dell’Empoli.

Tommaso Baldanzi (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il classe 2003 ha già segnato 3 reti in questo campionato, il suo primo in Serie A, e ha messo su di sé gli occhi di parecchi top club.

In un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”, Baldanzi ha rivelato il suo sogno nel cassetto: “Mi piacerebbe un giorno essere allenato da Klopp, per me uno dei più grandi tecnici in assoluto. Resterà un sogno perché siamo a un livello troppo alto. È già bello giocare e crescere a casa mia”.