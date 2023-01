Inter sconfitta clamorosamente in casa dall’Empoli per 1-0: come cambia la classifica!

SERIE A – Sconfitta clamorosa dell’Inter di Simone Inzaghi, costretta ad alzare bandiera bianca contro un Empoli stoico, che conquista invece il punteggio pieno dalla trasferta di San Siro. Uno stop imprevisto per la squadra nerazzurra, la cui serata è stata sicuramente condizionata dalle voci sul futuro di Milan Skriniar. Prima l’espulsione al 40′, poi l’annuncio dell’agente che certifica l’addio ormai prossimo, con il PSG alla finestra. Decisiva la rete di Tommaso Baldanzi, tra l’altro calciatore osservato dal Napoli per il futuro e dalla stessa Inter. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Inter battuta dall’Empoli, il Napoli può sorridere La sconfitta dell’Inter, come detto a sorpresa, apre scenari interessanti per il Napoli di Luciano Spalletti, capace di chiudere a 50 il girone di andata. LEGGI ANCHE: Allegri punge in diretta l'avv. Grassani: "Complimenti per la cravatta azzurra!" Girone che i nerazzurri chiudono a -13 punti dagli azzurri, in virtù del risultato di questa sera della sfida di San Siro. Il tutto, in attesa della sfida di domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan, che negli ultimi tempi ha dimostrato di essere poco in forma. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

