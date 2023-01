Gli chiedono del rinnovo: Spalletti risponde in conferenza sul futuro

SPALLETTI RINNOVO – Tra i vari temi trattati nel corso della conferenza stampa odierna in vista della sfida contro la Salernitana, Luciano Spalletti ha avuto modo di parlare anche del suo futuro.

Il suo contratto con il Napoli è in scadenza, ma il club azzurro gode di un anno di opzione che può esercitare entro il termine della stagione. Da più settimane, si parla di un Aurelio De Laurentiis sempre più convinto a esercitare tale clausola, in virtù anche degli ottimi risultati che sta portando a casa l’allenatore di Certaldo.

News calcio Napoli, le parole di Spalletti sul futuro e sul rinnovo

“Girone di andata straordinario? E sul rinnovo? Significa che siamo in testa, c’è molta strada da fare e aumenterà la voglia di mantenere questa classifica. Su altre cose si ragiona nei tempi corretti, contratti e discorsi non ci interessa niente di niente, ma solo arrivare in fondo a questa stagione come vogliamo arrivarci”.

Risposta piuttosto diplomatica da parte del tecnico partenopeo, concetrato come non mai in vista della sfida dello stadio Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola, in quello che si preannuncia un derby campano ad alta tensione.