Chi gioca al posto di Kvara? Spalletti non ha dubbi e rivela la decisione

Khvicha Kvaratskhelia non partirà per Salerno. Ad annunciarlo è stato il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa, durante la quale ha avuto modo di fare il sunto della situazione in vista della sfida contro la Salernitana.

“Kvara non parte, sta a casa. Adesso non ha febbre, ma il medico ha dovuto dargli dei farmaci per i sintomi”, ha svelato il tecnico.

Ma chi giocherà, a questo punto, al posto del georgiano. Spalletti sembra essere sicuro ed esce allo scoperto in conferenza stampa.

Salernitana-Napoli, Spalletti svela il sostituto di Kvaratskhelia

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha annunciato:

“Elmas è uno che sarà sicuramente dalla partita, merita di giocare in questo momento. Lui è uno che sta facendo vedere il suo valore, giocando più spesso è più facile. Lui è uno che mette sempre tutto in campo. Un bambino gli disse ‘Elmas tu corri sempre'”.

Eljif Elmas (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Parole che lasciano intendere che con ogni probabilità il nord-macedone sostituirà Kvaratskhelia nella sfida di domani.