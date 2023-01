Ounahi vuole il Napoli, ma gli azzurri restano fermi sulla loro posizione: le ultime

La sessione invernale di calciomercato del Napoli potrebbe chiudersi qui, dopo lo scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria e l’arrivo ormai imminente di Pierluigi Gollini dall’Atalanta (era in prestito alla Fiorentina).

Il portiere Salvatore Sirigu andrà alla Fiorentina per sostituire proprio Gollini, mentre Diego Demme sembra aver deciso di restare a Napoli e giocarsi le sue possibilità.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli però continua a lavorare anche sul fronte Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino dell’Angers e obiettivo degli azzurri per giugno.

Azzedine Ounahi (Getty Images)

Calciomercato Napoli, si lavora ancora per Ounahi

Il classe 2000 è seguito da Leicester e Leeds oltre agli azzurri e l’Angers spera di poter scatenare un’asta per il suo talento.

Il Napoli ha già fatto la sua prima offerta di 15 milioni e ha già l’accordo con il giocatore, che gradirebbe la destinazione. I contatti con il suo entourage sono costanti, su questo il club partenopeo può stare tranquillo.

Gli azzurri però restano fermi sulla loro posizione e non vogliono partecipare ad aste: come riporta “Il Corriere dello Sport”, Ounahi attualmente non rappresenta la priorità del Napoli.