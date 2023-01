Nicola: “Vogliamo sputare Sangue! Spalletti? C’è una cosa che non ho mai nascosto”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha vissuto una settimana abbastanza altalenante. Dall’esonero post sconfitta con l’Atalanta alla richiamata immediata del presidente Iervolino per riportarlo subito sulla panchina della Salernitana. Proprio ai microfoni del club granata il tecnico ha parlato in vista della sfida di campionato in programma domani contro il Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Verso Salernitana-Napoli: Nicola suona la carica

“Credo che nella vita non si cresca attraverso i successi ma dalle sconfitte e dai sacrifici fatti per raggiungere grandi traguardi. Se il risultato di Bergamo è il prezzo da pagare per imparare qualcosa lo accetto ma adesso è giunto il momento di ricominciare e di rialzare la testa, a cominciare dalla complicata sfida di domani, dando il massimo e lottando su ogni pallone fino all’ultima goccia di sudore”.

Nicola Salernitana (Getty Images)

“Bisogna avere un altro agonismo e dimostrare di avere delle responsabilità. Il nostro lavoro deve essere la nostra priorità, bisogna fare zero chiacchiere e dimostrare di avere un altro temperamento perché quello occorre per far bene. Il Napoli è una squadra con grandissime qualità ma domani sarà importante è metterci nella condizione di poter giocare una partita con un tono agonistico elevato”.

Nicola su Spalletti: “Non l’ho mai nascosto”

“I tifosi ci danno sempre motivazioni elevate, ora sta a noi dimostrargli che abbiamo sangue e voglia di giocare questa partita. Vogliamo rappresentarli e lottare fino all’ultimo minuto sputando sangue. Quella di domani è la partita in cui si deve vedere la personalità di squadra e giocatori, sono le partite che si devono sfruttare per dare tutto e di più! Apprezzo molto Spalletti, non l’ho mai nascosto. Domani vogliamo mettere in campo determinazione e voglia di correre dimostrando di essere squadra”