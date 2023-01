Gollini a un passo dal Napoli: quando ci sarà l’annuncio

Mentre il Napoli si prepara alla sfida di domani contro la Salernitana, gara valida per la 19° giornata di Serie A, la dirigenza azzurra è vicina a chiudere il secondo acquisto di questo mercato.

Dopo aver prelevato Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria nello scambio che ha portato Alessandro Zanoli a Genova, è imminente la chiusura di un altro scambio con un club di Serie A.

Gollini Napoli, ufficialità attesa nei prossimi giorni

Il Napoli, infatti, è pronto ad accogliere Pierluigi Gollini, portiere di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito alla Fiorentina. A Firenze andrà invece Salvatore Sirigu, che lascerà Napoli dopo soli cinque mesi e zero presenze in gare ufficiali.

Pierluigi Gollini (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già trovato l’accordo con l’Atalanta: secondo il “Corriere dello Sport“, Gollini arriverà a Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Mancano ormai solo le visite mediche, ma ormai l’affare è concluso: la prossima settimana Gollini sarà un nuovo giocatore del Napoli.