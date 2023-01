Figlio dell’ex Napoli agli arresti domiciliari: condannato per violenza sessuale di gruppo

Notizia che ha del clamoroso quella riguardante l’ex attaccante del Napoli Cristiano Lucarelli. Stando a quanto riferito dall’edizione online de Il Corriere della Sera, il figlio dell’ex azzurro sarebbe stato accusato per aver abusato di una studentessa americana conosciuta in un locale a Milano.

Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano, gioca al Livorno ed insieme a lui è stato condannato anche il compagno di squadra Federico Apolloni.

Figlio Lucarelli ai domiciliari

Mattia Lucarelli è accusato dal gip Sara Cipolla di aver abusato di una studentessa americana conosciuta in un locale a Milano. La violenza dovrebbe essere avvenuta nel mese di marzo scorso. L’indagine della squadra Mobile, diretta da Marco Calì, è coordinata dal dipartimento fasce deboli della procura, guidato dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo. Alla violenza avrebbero preso parte altri tre amici, ora indagati, ma non colpiti dalla misura cautelare.

Stando a quanto riferito, la giovane americana, al termine di una serata trascorsa in discoteca della zona di corso Sempione (il Gattopardo) con le amiche, aveva accettato un passaggio in auto dai cinque giovani che, invece di accompagnarla a casa, l’hanno portata in un appartamento nella loro disponibilità. In quell’abitazione in centro città, la ragazza era stata costretta dal gruppo a subire atti sessuali commessi, in maniera particolare dai condannati Lucarelli e Apolloni come lui destinatario del provvedimento di custodia cautelare, eseguito con la collaborazione della Mobile di Livorno.

Di alcuni momenti della tragica serata, ci sarebbero anche alcuni video realizzati con il telefonino dagli indagati e consegnati poi agli investigatori. Un mese fa c’era stato un incidente probatorio durante il quale la vittima era stata risentita dagli inquirenti.