ULTIM’ORA – Kvaratskhelia non si allena: arriva il comunicato del Napoli

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A (ore 18).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tattica. Chiusura con situazioni di gioco su calci piazzati e partita a campo ridotto. Dal report sono arrivate anche novità in merito alle condizioni di Khivcha Kvaratskhelia.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Condizioni Kvaratskhelia: il report

Stando a quanto riportato dalla società azzurra infatti l’attaccante georgiano non si sarebbe allenato con il resto della squadra a scopo precauzionale. Di seguito quanto riferito dal sito ufficiale del Napoli: “Kvaratskhelia è rimasto a casa a scopo precauzionale“.

Il Napoli sarà impegnato sabato alle ore 18:00 per la sfida di campionato contro la Salernitana, ancora presto per sbilanciarsi sulla presenza o meno di Kvara. Ieri il 77 azzurro si è allenato a parte, probabilmente si saprà di più nella giornata di domani.