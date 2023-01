Osimhen su Kvara: “Tra i più forti ma non dimentico due calciatori del Napoli”

Victor Osimhen, attaccante e bomber del Napoli, ha parlato in diretta in vista della sfida di sabato contro la Salernitana. Tra i vari temi trattati, il nigeriano ha elogiato anche il suo compagno di reparto Khvicha Kvaratskhelia dopo la prima parte di stagione straordinaria da parte di entrambi.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Osimhen su Kvaratskhelia: che elogio!

“Kvara è uno dei giocatori più forti che abbia mai visto, grandi abilità tecnica. Non posso ovviamente dimenticare altri calcaitori forti con cuin ho giocato, vedi Insigne e Mertens. Kvara Merita tutti i riconoscimenti che sta ricevendo, per lui è solo l’inizio. In campo ci aiutiamo tanto, spesso riesce a fornirmi assist vincenti e ne sono contento. Sta diventando sempre più grande.”

I due insieme hanno già totalizzato 19 reti divise tra le 12 siglate dall’attaccante nigeriano e le restanti 7 messe a segno dal calciatore georgiano. Numeri da record che li tengono al terzo posto come coppia più prolifica della stagione alle spalle delle coppie Neymar-Mbappé e Haaland-Foden rispettivamente a 24 e 28 gol totali.