Osimhen rivela: “Spalletti? Spesso mi aiuta dopo le partite”

Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in una lunga intervista in cui ha raccontato il momento che sta vivendo sia lui sia la squadra in questo inizio di nuovo anno.

Tra le tante dichiarazioni rilasciate, l’attaccante si è soffermato anche sul rapporto con l’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito le sue parole sul tecnico che con il passare del tempo lo sta rendendo sempre di più un attaccante completo.

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Osimhen sul rapporto con Spalletti

“Miglior momento di sempre? Dipende solo da me, a volte sono stato bloccato dagli infortuni. Molto dipende anche dai miei compagni che credono in me e mi danno la loro fiducia. Spallletti? Importante fonte d’ispirazione per me, spesso facciamo lavoro tattico dopo le partite. Sono molto contento del rapporto con lui“.

“Lo Scudetto è uno dei nostri obiettivi dall’inizio della stagione, ne abbiamo parlato con il mister da subito. Vogliamo vincere quante più partite possibili da adesso fino alla fine della stagione. Abbiamo fatto benissimo in Champions League, adesso incontreremo grandi squadre e sappiamo che non sarà facile farsi strada. In Europa dobbiamo pensare sempre gara dopo gara”