Osimhen: “Scudetto? Non è l’unico obiettivo che abbiamo!”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e capocannoniere di Serie A con 12 gol segnati, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Il 9 azzurro ha commentato la stagione azzurra disputata fino a questo momento e confermandosi leader assoluto di questa squadra.

Sulla sconfitta con la Cremonese:

“Purtroppo fa male questa sconfitta ma questo è il calcio. bisogna avere la forza di ricominciare, concentrandoci solo sulla gara con la Salernitana, match molto importante per noi. Vittoria con la Juve? È stata una notte importante per me. La mia felciità è vedere i tifosi del Napoli contenti. non è l’unico obiettivo lo scudetto”

Sull’obiettivo Scudetto:

“Scudetto? Dopo le vittorie ed il +9 sul Milan ed il +10 su Inter e Juve posso dirvi che lo Scudetto non è l’unico obiettivo che abbiamo in questa stagione!”

“Essere uno dei leader del Napoli è molto importante per me, voglio ripagare chi ha creduto in me. So quanto è importante stare con i compagni, non sono l’unico leader qui e ne sono consapevole”

Osimhen su Spalletti e Kvaratskhelia

“Dipende solo da me, a volte sono stato bloccato dagli infortuni. Molto dipende dai miei compagni che credono in me ed hanno fiducia in me. Spallletti? Importante fonte d’ispirazione per me, spesso facciamom lavoro tattico dopo le partite. Sono molto contento del rapporto con lui.

Su Kvaratskhelia:

“Kvara è uno dei giocatori più forti che abbia mai visto, grandi abilità tecnica. Non posso ovviamente dimenticare altri calcaitori forti con cuin ho giocato, vedi Insigne e Mertens. Kvara Merita tutti i riconoscimenti che sta ricevendo, per lui è solo l’inizio. In campo ci aiutiamo tanto, spesso riesce a fornirmi assist vincenti e ne sono contento. Sta diventando sempre più grande.”

“Lo Scudetto è uno dei nostri obiettivi dall’inizio della stagione, ne abbiamo parlato con il mister da subito. Vogliamo vincere quante più partite possibili da adesso fino alla fine della stagione. Abbiamo fatto benissimo in Champions League, adesso incontreremo grandi squadre e sappiamo che non sarà facile farsi strada. In Europa dobbiamo pensare sempre gara dopo gara”

“Grazie a tutti i tifosi del Napoli per il supporto che ci arriva dall’inizio della stagione. Grazie per aiutarci a superare i momenti difficili, vogliamo festeggiare con voi qualcosa di importante al termine della stagione”.