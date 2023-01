I tifosi della Salernitana caricano la squadra: messaggio prima del Napoli

La Salernitana, prossima avversaria del Napoli, non sta vivendo il suo miglior momento di stagione. Prima l’addio e poi il ritorno di Davide Nicola sulla panchina granata a pochi giorni dalla sfida con il Napoli di Spalletti.

Periodo opaco che non è passato inosservato neanche per la tifoseria campana che ha voluto dare la giusta carica alla squadra in vista del derby contro i rivali azzurri.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Striscione Salernitana

I gruppi sono i gruppi ultras della curva Sud della Salernitana hanno deciso di scendere in campo in prima persona per protestare dopo la pesantissima sconfitta di Bergamo, ma anche per tutto quello che è capitato nelle ultime. Secondo quanto riferito da tuttosalernitana è stato esposto uno striscione poco fa al Mary Rosy, un messaggio chiaro riferito chiaramente a squadra e società:

“Pensate a salvare almeno la dignità o vi cacciamo dalla città: fuori le palle!”. Messaggio diretto in vista del derby contro il Napoli.

Questo lo striscione esposto al Mary Rosy: