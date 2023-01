Calciomercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: lo segue Giuntoli!

Il calciomercato invernale è ormai entrato nel vivo, tutte le società stanno cercando di operare nel migliore dei modi per questa seconda decisiva parte di stagione.

Una delle squadre più attive in tal senso, è proprio il Napoli del direttore sportivo Cristiano Giuntoli il quale, ha messo già a segno il colpo Bereszyński ed è pronto, stando alle ultime di mercato, a concretizzare lo scambio con la Fiorentina: Sirigu in maglia viola, Gollini in maglia azzurra.

Bereszynski Napoli (Getty Images)

Tuttavia, questa sessione di mercato è importante anche per gettare le basi per l’imminente futuro: infatti, i partenopei monitorano diverse situazioni cercando di cogliere la giusta opportunità.

Il Napoli guarda al futuro: i nomi sul taccuino di Giuntoli

Il nome più caldo è quello del centrocampista Azzedine Ounahi, giocatore che tanto bene ha fatto al Mondiale con il suo Marocco ma, considerate proprio le ultime prestazioni, la concorrenza è tanta.

In aggiunta, stando a quanto riportato da Sky, Giuntoli sta seguendo con particolare attenzione due attaccanti: Beto dell’Udinese e William Boving, attaccante classe 2003 dello Sturm Graz, squadra austriaca.

William Boving (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Al momento non sono state intavolate trattative vere e proprie ma il Napoli è vigile e, soprattutto, in ottica attaccante, si prepara in vista di un’eventuale cessione di Osimhen.