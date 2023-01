Report allenamento SSC Napoli: arriva il comunicato su Kvaratskhelia

Dopo la gara di Coppa Italia contro la Cremonese, il Napoli di Spalletti è tornato ad allenarsi all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Dal sito ufficiale degli azzurri si legge il report dell’allenamento odierno dove si fa il punto anche su Kvaratskhelia e Demme, entrambi assenti nella giornata di ieri. Di seguito il comunicato:

Verso Salernitana-Napoli

Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A (ore 18). Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente si sono spostati in campo dove hanno svolto lavoro di forza, accelerazioni e seduta tattica.

Condizioni Kvaratskhelia: le ultime

Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto intera seduta in gruppo.

Fino a sabato c’è comunque una buona sensazione sul recupero totale del georgiano che dopo l’influenza comunicata nella giornata di ieri è già tornato ad allenarsi.