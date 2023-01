Dia, l’agente: “Vi svelo cosa mi ha detto sul Napoli! Osimhen? Me lo aspettavo”

Federico Guerra, agente di Boulaye Dia, è intervenuto in diretta a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” in merito alla prossima sfida che vedrà protagoniste Salernitana e Napoli all’Arechi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Agente Dia: “Mi ha parlato del Napoli”

“Dia? Ho parlato con lui giorni fa e mi ha detto che quella con il Napoli sarà una grande sfida, gli azzurri sono una grande squadra e sarà difficilissimo ottenere punti ma ovviamente ci proveranno. Queste partite sono sempre diverse dalle altre per la grande tensione che si respira in campo e tra le tifoserie. Non c’è dubbio sul fatto che il Napoli sia superiore”

Il riscatto di Dia da parte della Salernitana? La decisione spetta alla società. Loro hanno questa possibilità e vuol dire che lo faranno. In futuro poi parleremo per eventuali nuove squadre in altri paesi. In questo momento non abbiamo ancora parlato del futuro perché non è una cosa positiva per un calciatore pensare già alla prossima stagione.

Il giudizio su Osimhen

Se mi aspettavo questa esplosione di Osimhen? Certo, io lo avevo visto giocare già al Lille e sapevo che arrivando a Napoli avrebbe avuto delle difficoltà dato che il cambio è notevole. Sapevo che il primo anno per lui era difficile. Con un allenatore come Spalletti è sicuro il processo, ma il giocatore è forte”.