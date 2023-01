Tegola Salernitana: un titolare out contro il Napoli!

Dopo la sfida di Coppa Italia, in programma questa sera al Maradona, per il Napoli ci sarà l’ultima giornata del girone d’andata contro la Salernitana. Situazione tutt’altro che semplice quella che stanno vivendo i granata che dopo l’esonero di Nicola si trovano a fare i conti anche con le assenze.

Nel Napoli situazione da monitorare invece quella di Kvaratskhelia, il georgiano non è stato convocato per la gara di coppa contro la Cremonese a causa di un’influenza.

Infortunio Fazio: il comunicato

In vista della sfida in programma sabato alle 18:00 all’Arechi, la Salernitana dovrà rinunciare anche a Federico Fazio a causa di un infortunio rimediato contro l’Atalanta. Di seguito il comunicato del club campano sulle condizioni del difensore ex Roma:

“Gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto in data odierna Federico Fazio presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del polpaccio sinistro avuta i primi minuti nel corso della partita contro l’Atalanta. L’atleta ha già iniziato il percorso fisioterapico e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi controlli radiologici”.