Sanzione in arrivo per De Laurentiis dopo le dichiarazioni a Report: le ultime

Nella puntata di ieri a Report è intervenuto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per parlare di Andrea Agnelli. Parole che non sono state per nulla dolci e che secondo l’edizione odierna de La Repubblica potrebbero costar caro al patron azzurro.

Di seguito quanto riportato dal quotidiano:

“Parole crude, che costeranno molto probabilmente al presidente un deferimento. Ma la bellezza delle squadra di Spalletti è il miglior antidoto contro i veleni”

Napoli De Laurentiis (Getty Images)

De Laurentiis report: le dichiarazioni

Queste le parole del presidente De Laurentiis a Report:

“Tutti i morti di fame della Lega Calcio, per un tozzo di pane, stavano svendendo i diritti televisivi per i prossimi sette, otto anni. Ho usato Andre Agnelli perché mi serviva che andasse in cu** alla stro**ata dei fondi, visto che in quel momento sarebbro stati un ostacolo per il progetto Superlega”

Si attendono notizie in merito a quella che sarà la decisione per il presidente del Napoli dopo le parole crude rilasciate a Report ed ascoltate nella serata di ieri su Rai 3.