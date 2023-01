Ounahi si allontana dal Napoli: la mossa del presidente dell’Angers lascia pochi dubbi

Sono ore importanti per quanto riguarda il mercato del Napoli: secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, è in chiusura lo scambio con la Fiorentina che vede coinvolti i due portieri Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini.

Questo scambio potrebbe essere l’ultimo movimento di mercato per questa sessione di mercato invernale, ad eccezione fatta per Diego Demme, sempre sul punto di partenza.

Calciomercato Napoli, Ounahi vicino alla Premier League

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, non si ferma ed è sempre al lavoro per anticipare le mosse del prossimo mercato estivo.

Tra i nomi attenzionati dal DS partenopeo c’è sicuramente quello di Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers che ha fatto vedere grandi cose al Mondiale con il suo Marocco.

Azzedine Ounahi (Getty Images)

Sul marocchino però non c’è solo il Napoli: il classe 2000 è seguito con molta attenzione anche da club di Premier come il Leeds e il Leicester, oltre al Marsiglia in Ligue 1.

Il Napoli è stata la prima squadra a formulare un’offerta ufficiale, pari a 15 milioni di euro, ma l’Angers chiede di più.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, un club di Premier League (non il Leicester) ha formulato un’offerta importante, superiore a quella del Napoli.

Quest’offerta ha spinto il presidente dell’Angers Saïd Chabane a recarsi in Inghilterra per provare a chiudere l’operazione in tempi brevi.

Sarà il Leeds la squadra di cui parla L’Equipe? Questo non è dato saperlo, ma il futuro di Ounahi sembra essere sempre più a tinte inglesi.