Possibile fallo su Carnescchi, Cremonese infuriata: forti proteste contro l’arbitro Caputi Ferrieri

Si sta disputando in questi minuti il match di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, ad attendere la vincente tra queste due squadre c’è la Roma di Mourinho già qualificata ai quarti dopo aver battuto il Genoa.

Gli azzurri sono in vantaggio 2-1 grazie alle reti di Simeone e Juan Jesus che hanno ribaltato la partita in pochi secondi dopo lo svantaggio iniziale firmato Pickel.

Gol Napoli, i giocatori della Cremonese non ci stanno

In particolare, proprio in occasione del primo gol, ci sono state forti proteste da parte dei giocatori della Cremonese: reclamavano un fallo sul portiere.

Gol Simeone, Napoli-Cremonese

Infatti, dopo la bella risposta di Carnesecchi su un tiro davvero forte di Ndombelè, Simeone si è fiondato sul pallone non riuscendo però, di testa, a gonfiare la rete; sul rimpallo è stato lesto Juan Jesus a firmare il gol del pareggio.

Nello specifico i grigiorossi hanno inveito contro l’arbitro per un fallo del Cholito sul portiere, tuttavia, dopo un check veloce, l’arbitro, senza esitare, ha confermato la decisione iniziale di assegnare il gol al Napoli.

Inoltre, anche i giocatori del Napoli hanno protestato per un rigore non concesso a Gianluca Gaetano in seguito ad un contrasto con Pickel; una partita intensa per la terna arbitrale tutta al femminile.