“Come contro il Napoli?”: Inzaghi risponde senza dubbi in conferenza stampa

L’Inter di Simone Inzaghi sarà impegnata domani nella sfida di Supercoppa contro il Milan di Pioli. L’obiettivo Scudetto si allontana sempre di più e sia Inter che Milan cercheranno di portare a casa il primo trofeo della stagione, a maggior ragione trattandosi di un derby. La partita si disputerà nella splendida cornice del King Fahd International Stadium a partire dalle ore 20:00 italiane.

Da poco si è conclusa la conferenza stampa di Simone Inzaghi, il tecnico nerazzurro tra le tante domande ricevute dai giornalisti in sala, ha risposto ad una in cui veniva menzionato anche il Napoli. Di seguito le dichiarazioni di Inzaghi:

Conferenza stampa Inzaghi Supercoppa Italiana

C’è un segreto per far giocare la sua squadra come contro il Napoli e Barcellona?

“Dipende dagli avversari che incontri. Sono estremamente soddisfatto di questo inizio d’anno. A parte con il Monza le abbiamo vinte tutte“.

“La partita di domani condizionerà la stagione, sicuramente si parlerà di questo match anche in futuro. Ricordo lo scorso anno dopo la finale con la Juve, il calcio però va avanti e dobbiamo essere pronti sempre“.