Ultim’ora, annuncio di Giuntoli: confermate due trattative del Napoli!

Il Napoli è pronto a fare il suo esordio in Coppa Italia, gli azzurri sono pronti a sfidare la Cremonese per gli ottavi di finale, la vincente sfiderà la Roma ai quarti.

Gli azzurri vengono da un risultato entusiasmante contro la Juventus, i grigiorossi, invece, dopo l’ennesima sconfitta hanno esonerato il tecnico Massimiliano Alvini e, dunque, oggi farà il suo esordio Davide Ballarini.

Calciomercato Napoli, Giuntoli esce allo scoperto

In particolare, nel prepartita, ai microfoni di Mediaset è intervenuto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, queste le sue parole importanti:

“Sognate l’accoppiata Scudetto e Coppa Italia come nel 1987? In questo momento stiamo pensando a fare una bella partita contro la Cremonese. Gli obiettivi sono talmente lontani che non ci stiamo pensando. Pensiamo a fare bene nel quotidiano. In campionato 9 punti sul Milan e 10 sulla Juventus e sull’Inter sono una buona dote? Non facciamo considerazioni. Siamo contenti della partita di venerdì e pensiamo a fare bene stasera”.

Su Ounahi: “Ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds? Siamo ottimisti, il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano”.

Calciomercato Napoli Ounahi (Getty Images)

Su Osimhen: “Sta facendo molto bene e deve continuare così. Poi il futuro ci dirà quanto potrà valere. Deve continuare a fare bene”.

“Ma Osimhen vale 100 milioni? In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi”.

“Osimhen è un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi“.

“Scambio Sirigu per Gollini? Ne stiamo parlando, vediamo”.

“Cheddira? Vediamo, vediamo…”.

Su Spalletti: “Siamo molto contenti del mister che sta facendo cose straordinarie ma noi in questo momento pensiamo solo a fare bene e dobbiamo continuare a fare così”.