Affare in chiusura per il Napoli: l’attaccante arriva a giugno

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti procede alla grande e dopo l’arrivo di Bartosz Bereszynski, si attende di sapere quale sarà il futuro di Pierluigi Gollini. Nel caso in cui dovesse arrivare l’estremo difensore, il mercato invernale in entrata potrebbe essere chiuso.

Discorso leggermente diverso invece per quello che si prospetta essere il primo colpo in vista della prossima stagione. C’è infatti un calciatore che stando all’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare in maglia azzurra già a giugno.

Calciomercato Napoli: novità Cheddira

Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti, Napoli e Bari lavorano in famiglia vista della prossima stagione. L’arrivo di Cheddira al Napoli sarà perfezionato nel mese di giugno dato che è destinato a chiudere il campionato di Serie B in maglia Bari, campionato che tra l’altro lo vede già a 12 gol segnati in 14 match giocati.

Cheddira Bari Napoli (Getty Images)

Acquisti Napoli: quali sono le trattative in corso?

Oltre al nome di Cheddira, sul taccuino di Giuntoli ci sono anch ei nomi di Ounhai, 22enne dell’Angers e quello di Adama Traoré, esterno del Wolverhampton e pallino del direttore sportivo degli azzurri. Per quanto riguarda il calciatore ex Barcellona, l’idea degli azzurri sarebbe quella di chiudere il colpo a parametro zero.