Calciomercato Napoli, si raffredda la pista Ounahi: un club di Premier scavalca gli azzurri

La sessione invernale di calciomercato entra nella fase più calda: le squadre italiane e non hanno solo due settimane per chiudere gli ultimi affari e aggiustare le proprie rose.

Il Napoli non ha nessuna fretta di muoversi: lo scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria è stato chiuso in netto anticipo e non sono previsti altri colpi in entrata. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non resta fermo e continua a muoversi per il futuro.

Ounahi Napoli, gli azzurri si defilano dalla corsa?

Il nome di Azzedine Ounahi è quello che circola maggiormente nelle sedi di mercato. Dopo un ottimo Mondiale disputato con il suo Marocco, il centrocampista classe 2000 ha attirato su di sé le attenzioni di parecchi club.

Azzedine Ounahi (Getty Images)

Il Napoli è tra i club interessati al talento dell’Angers e si è mosso d’anticipo, avviando subito i contatti con il club francese: la dirigenza azzurra ha formulato un’offerta di 15 milioni più bonus una settimana fa.

L’Angers, dal canto suo, vuole scatenare un’asta per il suo giocatore, anche grazie al Mondiale che ha fatto schizzare in alto il suo valore.

L’edizione odierna de “Il Mattino” ha fatto il punto della situazione. Napoli e Leicester sono state scavalcate dal Leeds, pronto a offrire 25 milioni per assicurarsi le prestazioni di Ounahi.

Il Leicester non si è spinto oltre i 18 milioni, mentre il Napoli è fermo alla sua prima offerta. Nonostante il marocchino abbia già detto di sì ai partenopei (5 anni a 1,8 milioni), Giuntoli potrebbe decidere di defilarsi in caso di asta furiosa scatenata dall’Angers.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, però, fa sperare i tifosi azzurri: secondo il giornalista, il Leeds potrebbe decidere di non affondare il colpo per Ounahi dopo aver speso ben 40 milioni per l’acquisto dell’attaccante Georginio Rutter dall’Hoffenheim.

Le prossime settimane saranno decisive, con il Napoli sempre alla finestra pronto a fiondarsi sul giocatore in caso di opportunità favorevole.