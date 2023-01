Salernitana demolita a Bergamo: brutte notizie in casa granata prima del Napoli

Si è conclusa una sfida a senso unico in quel di Bergamo, la Salernitana di Davide Nicola è stata sconfitta per 8-2 sul campo dell’Atalanta. I campani saranno i prossimi avversari del Napoli di Spalletti in campionato e al momento nonostante una posizione tranquilla in classifica, la panchina del tecnico ex Crotone non appare essere saldissima.

Atalanta-Salernitana 8-2: umiliati i campani

La squadra allenata da Giampiero Gasperini ha dominato dall’inizio alla fine del match mettendo alle corde la Salernitana che non ha potuto nulla dinanzi alla sfuriata bergamasca. Doppietta di Lookman, gol di Holjund, Scalvini, Boga, Koopmeiners, Ederson e Zortea. Gli otto gol subiti hanno fatto male alla squadra ospite che al fischio finale ha chiesto scusa alla curva granata arrivata in trasferta per sostenere i suoi giocatori.

BERGAMO, ITALY – JANUARY 15: Ademola Lookman of Atalanta BC celebrates after scoring the team’s sixth goal during the Serie A match between Atalanta BC and Salernitana at Gewiss Stadium on January 15, 2023 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Esonero Nicola? Tecnico granata a rischio

Proprio dopo gli 8 gol subiti dall’Atalanta, sta prendendo quota l’ipotesi di un possibile esonero di Davide Nicola qualora i risultati non dovessero arrivare nelle prossime partite. Prossimo impegno per la Salernitana tutt’altro che facile dato che l’avversario sarà il Napoli primo in classifica. Solo voci al momento ma non è dunque da escludere una possibile sostituzione sulla panchina della Salernitana in caso di altre sconfitte nei prossimi impegni.