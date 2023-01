Come Neymar e Messi: pazzesca statistica che riguarda Kvaratskhelia (FOTO)

Se la stagione del Napoli fino a questo momento sta procedendo a gonfie vele, oltre al gran merito della squadra azzurra c’è anche quello di un calciatore in particolare. Il calciatore in questione è Khvicha Kvaratskhelia, attaccante azzurro che sta disputando un campionato fantastico e non bisogna dimenticare che è la sua prima volta in Serie A.

Kvaratskhelia Osimhen

Numeri Kvaratskhelia: gol e assist da record

Il calciatore georgiano contro la Juventus ha segnato un gol e un assist portando il suo bottino in stagione a quota 7 marcature e 10 passaggi vincenti ai compagni. Gol che non passa inosservato dato che questa rete permette al 77 di essere uno dei tre giocatori dei top cinque campionati europei ad aver realizzato almeno sette gol e sette assist.

Chi sono gli altri due? Entrambi giocano al PSG e sono Neymar e Messi. Il brasiliano è al primo posto in questa speciale classifica avendo segnato 11 reti e fornito 10 assist, bottino di 8 gol e 10 assist invece per l’argentino campione del mondo.

Serie A celebra Kvara

Anche la Serie A ha voluto elogiare Kvaratskhelia per il traguardo raggiunto fino a questo momento della stagione. Questo il messaggio dall’account Twitter ufficiale:

“Nella foto: uno dei tre giocatori dei top 5 campionati europei con almeno 7 gol e 7 assist a suo nome. Gli altri due? Neymar e Messi“.

Questo il tweet: