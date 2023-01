Cessione bloccata nel Napoli: il calciatore parte solo in un caso!

Mercato in uscita bloccato per il Napoli. Visto l’ottimo momento della squadra, la società azzurra non vuole forzare operazioni di mercato in questa finestra invernale.

Alcuni giocatori con necessità di minutaggio, però, richiedono più spazio: tra questi non è più ormai una novità che si parli di Demme, ma anche il giovane del vivaio Zerbin sembra averne bisogno.

Il destino dei due calciatori è strettamente legato poiché solo in caso di permanenza del centrocampista tedesco, Zerbin potrà partire: l’attaccante sarebbe vicino al trasferimento al Bologna, ma la possibile partenza anche di Demme sta facendo temporeggiare il Napoli, che non vuole rimanere orfano di entrambi.

FOTO GETTY – Zerbin Napoli Champions

Calciomercato Napoli: futuro Zerbin

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto sulla questione chiarendone i punti a Rainews24. Di seguito quanto riportato dalla redazione:

“Bloccata momentaneamente la cessione in prestito al Bologna di Zerbin. Partirà solo se resterà Demme. L’addio del regista bloccherebbe la partenza di Zerbin poiché Montella prosegue il pressing”.