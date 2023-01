Non solo il Napoli sul terzino: due club di Serie A sfidano gli azzurri

Il Napoli si gode la vetta della classifica in campionato in una stagione fino ad ora meravigliosa. La società, però, guarda avanti e pensa già a quali giocatori possano migliorare la squadra.

In ottica di mercato, Giuntoli sta seguendo la pista Emil Holm, terzino destro dello Spezia che sta dimostrando maturità e buone capacità nonostante sia solo un 22enne. Il ragazzo, di origine svedese, è stato rilevato dallo Spezia nel 2021 per poi essere rimandato in Svezia per un anno.

Tornato in Italia ha dimostrato di essere cresciuto, così Gotti ha voluto dare una possibilità al ragazzo che ha ricambiato con buone prestazioni.

FOTO GETTY – Holm Spezia Calciomercato

Scatta la sfida per il terzino dello Spezia

Secondo La Nazionale Holm sarebbe seguito da diverse squadre di Serie A, tra cui Juventus e Napoli, ma date le ottime prove si sarebbe aggiunta una terza squadra: la Fiorentina. I viola sono reduci dall’operazione Zurkowski, a titolo definitivo, per questo la società di Commisso potrebbe avere una corsia preferenziale nella trattativa complicando l’approdo del ragazzo in azzurro.