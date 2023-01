Mente fredda e cuore caldo: equilibrio Napoli!

Dopo una serata a dir poco spaziale che ha visto il Napoli trionfare in maniera netta, elegante, sontuosa contro gli acerrimi rivali della Juventus, mantenere il giusto equilibrio è davvero dura.

Chiunque, ad oggi, dopo l’ennesima prestazione affascinante, non avrebbe dubbi su chi possa vincere questo campionato: ad oggi tutte le strade portano a Napoli.

Napoli-Juventus, Serie A (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Napoli: è giunto il momento di diventare grandi

Il merito di questi ragazzi e del proprio tecnico è quello di aver, nell’arco di sole 18 giornate, stabilito un predominio assoluto e un vantaggio tale da far perdere la scaramanzia in terra partenopea che da sempre, invece, rappresenta quel terreno fertile, in cui ogni tipo di rito, profezia, culto germogliano prendendo in largo e dilagando tra i vicoli della città.

Tuttavia, siamo di fronte ad un bivio, quello decisivo: scrivere la storia o vivere l’ennesima disfatta calcistica napoletana.

Siamo dinanzi al compito più arduo, quello che da sempre, puntualmente, si interpone stroncando i sogni del popolo azzurro: è il momento di compattarsi, godersi quanto fatto finora ma non accontentarsi, è il momento di entrare nell’Olimpo degli Dei.

Napoli-Juventus, Serie A (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Vietato mollare: il vento del nord è pronto a soffiare

Spalletti, timoniere di questa fantastica truppa, ha un dovere da compiere: far capire all’intero equipaggio che la rotta è ancora distante, la bussola porta nella direzione giusta ma ad ogni minimo errore o calo di concentrazione, il vento del nord, che soffierà sempre più forte, può farci sbandare costringendoci a riapprodare sulla terra ferma.

Nessuno ha voglia di abbandonare questa nave, sull’onda dell’entusiasmo bisogna, però, mantenere la giusta lucidità e non cadere in quelle trappole che da sempre costringono la barca Napoli a fermarsi prima di tagliare quel traguardo che rappresenterebbe semplicemente pagine e pagine di storia.

Napoli sei padrone del tuo destino, non farti vincere dalle tenebre del passato.

Mente fredda e cuore caldo: equilibrio Napoli!