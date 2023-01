Inzaghi è sicuro sul Napoli: l’allenatore dell’Inter lo ha detto sullo Scudetto

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN e Sky Sport dopo la vittoria casalinga contro l’Hellas Verona.

Nel corso del suo intervento, l’allenatore nerazzurro ha parlato anche del Napoli e della lotta Scudetto. Di seguito, quanto evidenziato a tal proposito dalle sue parole a SkySport:

Rimonta sul Napoli? “I giudizi dovrebbero essere dati dal cammino del Napoli. L’Inter negli ultimi due mesi e mezzo ha avuto una grande continuità. Siamo tante squadre in pochi punti, non si devono fare tabelle, bene fare calendari”.

Inzaghi non ha dubbi sul Napoli, le parole

Poi, su DAZN, aggiunge: “Il Napoli ha un ampio margine, ha avuto un percorso unico e noi, come le altre, siamo in ritardo. Non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo cercare di vincere quante più partite possibili. Oggi, dopo i 120 minuti di martedì, è stata una vittoria importante, la squadra è rimasta lucida e abbiamo difeso bene la nostra porta.

Come detto ieri in conferenza, l’Inter ha vinto 8 delle ultime 10 partite: negli ultimi due mesi la squadra ha lavorato bene, ma il percorso del Napoli fa sembrare queste 8 vittorie inutili”.