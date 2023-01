La Cremonese ha scelto il futuro di Alvini: la decisione prima del match con il Napoli

Sconfitta pesante per la Cremonese, condannata sempre più a una stagione sofferente e alla zona rossa della classifica. La squadra allenata da Massimiliano Alvini, infatti, è stata battuta dal Monza per 3-2, mettendo a serio rischio la panchina del tecnico.

In virtù di un rendimento non esaltante, dopo le voci di questi ultimi mesi, la società lombarda ha comunicato ufficialmente l’esonero del tecnico. Alvini paga un’inizio di stagione molto deludente, in cui i grigiorossi non hanno ottenuto vittorie in campionato. Il suo sostituto sembra essere già scelto.

Foto: Getty Images- Davide Ballardini

Cremonese, ore decisive per Ballardini: i dettagli

Il nuovo tecnico scelto dalla dirigenza sarebbe Davide Ballardini che, stando a quanto appreso dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è pronto a salire in corsa a prescindere dall’ultimo posto, con un programma a lungo termine che preveda almeno un anno e mezzo di contratto, eventuale opzione, bonus salvezza.

Nel caso in cui la Cremonese dovesse accettare tali condizioni – fa sapere il giornalista -, si andrebbe rapidamente verso la svolta. Si prospetta, dunque, un ribaltone in casa Cremonese prima della sfida in Coppa Italia contro il Napoli di Luciano Spalletti.