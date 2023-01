Bennacer non molla e continua a sfidare il Napoli: lo ha detto in diretta

BENNACER NAPOLI – Il Milan pareggia a sorpresa contro il Lecce allo stadio Via del Mare. Un risultato che sorprende tutti, visto che i rossoneri – chiamati a dare una risposta al Napoli che ieri ha trionfato contro la Juventus per 5-1 – erano dati per favoriti alla vigilia.

Un primo tempo disastroso per gli uomini di Stefano Pioli, al cospetto di un Lecce tutt’altro che rinunciatario. Nella prima frazione di gioco, infatti, decisivo Baschirotto che bissa il vantaggio dopo l’autorete a inizio match del milanista Theo Hernandez.

Nel secondo tempo, invece, arriva la reazione degli ospiti, che hanno riportato la sfida in equilibrio con le marcature messe a segno da Rafael Leao e Davide Calabria.

Malgrado il pareggio e il distacco, di conseguenza, aumentato dal Napoli, Ismael Bennacer sembra però non mollare.

(Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Milan, Bennacer non molla per lo Scudetto: le parole nel post partita

Di seguito, quanto evidenziato nel corso del suo intervento a DAZN nel post di Lecce-Milan:

“Volevamo tre punti stasera e non abbiamo iniziato bene. Dopo siamo tornati in partita: abbiamo avuto qualche occasione per il 3-2, ma dobbiamo tornare a vincere. Il primo tempo? Siamo tutti uniti e quando sbagliamo è dura: dobbiamo lavorare. Lo scudetto? Ci crederemo fino alla fine. Dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato. Siamo una grande squadra e ora abbiamo una partita importante: è una finale e si deve vincere”.